Santiago Wanderers le prohibió a Moisés Villarroel ingresar a su centro de entrenamientos

En Santiago Wanderers, el arranque de temporada en la Primera B no ha sido el mejor a nivel deportivo y dicha situación la “simboliza” una particular situación que aqueja a uno de sus referentes históricos, Moisés Villarroel.

Esto porque el mundialista con la Roja en Francia 1998 no pudo ingresar este miércoles al complejo de entrenamiento que tienen los caturros en Mantagua cuando fue a dejar a su hijo Cristóbal al entrenamiento. Según le argumentaron, esto por haber sido despedido de sus funciones en el club durante diciembre tras la llegada de Reinaldo Sánchez a la directiva.

“Tengo entendido que a los apoderados se les prohíbe el ingreso, pero a mí no se me informó de esa manera. Cuando llego se me informa que tanto Esteban Díaz, el otro “profe” que echaron junto conmigo, y Moisés Villarroel tenían prohibido el ingreso a Mantagua por orden de los Sánchez, así textual“, aseguró Moisés Villarroel en diálogo con el sitio web En Cancha.

Al momento de esbozar algún motivo más allá, el ex lateral apuntó a líos con la actual administración del club. “Tras irme, el único contacto que hemos tenido es pedir una libertad de acción de mi hijo de 15 años, porque veía que el fútbol formativo en vez de mejorar estaba empeorando y obviamente yo también quiero que mi hijo tenga las mejores armas para poder crecer y ver si el día de mañana puede ser o no jugador profesional. Y me dijeron que no, que había una política en el club que no le dan el pase a nadie“, comentó.

Moisés Villarroel y el momento de Santiago Wanderers

Esta situación se suma a otro problema con uno de sus hijos, Martín Villarroel, quien es parte del primer equipo y fue reemplazado apenas a los 22 minutos de duelo en el empate del miércoles ante San Luis de Quillota, lo cual tiene al equipo aún sin ganar luego de 3 fechas en la Primera B.

“Es inexplicable que haya un cambio con Martín, justo cuando ayer tuve mensajes con Andrés Sánchez (director del club) pidiendo una explicación de por qué no me dejaban entrar a Mantagua, porque no entendía el por qué”, sostuvo a En Cancha.

Mediante un comunicado, en Santiago Wanderers le bajaron el perfil al problema. “Existe una decisión de limitar los ingresos al complejo al mínimo. Es una decisión sanitaria que busca cuidar a nuestros jugadores. Esto también vale para los apoderados del fútbol joven, que es la situación en la que se encuentra Moisés Villarroel. Es decir, no se trata para nada de una situación puntual contra su persona, como se intenta plantear”, plantearon.