Esteban Paredes descarta retirarse del fútbol ante Colo Colo: “Evaluaré mi contrato con Coquimbo Unido a mitad de año”

El delantero de Coquimbo Unido, Esteban Paredes, salió a descartar de manera enfática la opción de un eventual retiro del fútbol profesional este sábado, cuando su equipo se mida a Colo Colo, cuadro del cual es goleador histórico.

“Es totalmente mentira. No he dicho nada, son palabras que no han salido de mi boca. Tengo contrato hasta fin de año y lo íbamos a evaluar a mitad de año, tras el partido con Curicó. Se ha especulado de mala manera, el sábado no será mi último partido con Coquimbo Unido, me debo a esta institución”, explicó tras el entrenamiento de este miércoles en la Cuarta Región.

Respecto a los trascendidos en torno a su retiro del fútbol profesional, a los 41 años, Esteban Paredes entregó su tesis respecto del origen de esto. “Mucha especulación por que puede ser mi ultimo partido en el Monumental contra Colo Colo, quizá pasa por eso”, argumentó.

Esteban Paredes y el presente de Coquimbo Unido

Ya son tres partidos del Torneo Nacional en los cuales el delantero no ha podido ser parte de las nóminas, aunque esta semana volvió a entrenar con el cuadro de Patricio Graff.

“Vengo arrastrando una pubalgia del año pasado. Este año jugué todos los partidos y me pasó la cuenta, muchas infiltraciones. Tuve que parar casi tres semanas para entrenar con normalidad. Estoy a disposición para el sábado”, apuntó en busca de aportar para sacar al cuadro de la zona baja del campeonato, pues apenas están tres puntos sobre la zona de descenso directo.

“Preocupante, pero esperamos sacar la mayor cantidad de puntos en las próximas tres fechas para llegar a la mitad de tabla”, cerró el artillero nacional.