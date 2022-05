Bernardo Cerezo recordó el accidente en donde perdió a su padre y su hermano: “Es mi fortaleza para seguir adelante, la vida no es fácil”

Bernardo Cerezo se ha convertido en una de las figuras de Ñublense en la buena campaña que está llevando el club chillanejo en el Torneo Nacional 2022. Pero detrás del gran presente que vive el jugador, hay una lamentable tragedia que marcó su vida.

En diálogo con LUN, el zaguero recordó el accidente en donde fallecieron su padre y su hermano. “Fue cuando tenía cinco años. Yo también estaba. Íbamos cuatro en un camión, acompañamos a mi papá a dejar unos mariscos a Antofagasta y de vuelta pasó el accidente”, comentó.

“Esa es mi fortaleza para seguir adelante. La vida no es fácil y todos los obstáculos trato de sobrepasarlos con eso. Siento que esos dos angelitos que me cuidan de arriba se metieron en mí y soy como tres personas en una. Creo que por eso soy así, mi personalidad es más dura”, explicó el ex Santiago Wanderers.

Además, el defensor del conjunto de Chillán se refirió a la dura etapa que vivió en su formación como futbolista. “Salí de mi casa a los 14 años y tampoco vi a mi mamá tanto, desde esa edad siempre fui alguien más solitario”, agregó.

“Aprendí a vivir en las pensiones e iba a ver a mi familia una o dos veces al años”, complementó Bernardo Cerezo, quien nació en la cantera de Universidad de Chile y hoy brilla en Ñublense.