“Soy del Flamengo”: Neymar reveló su festejo por título del “Mengao” ante River Plate en Copa Libertadores 2019

Al momento de identificar a Neymar con el fútbol brasileño, destaca su fuerte vínculo con el Santos, ya que en ese club se formó, salió campeón y fue su trampolín para saltar a la elite de Europa. Sin embargo, el delantero reveló una particular celebración cuando se hizo “hincha” del Flamengo.

En una conversación a través de Instagram con Diego Ribas, futbolista del “Flá”, la estrella del PSG recordó cómo fue su festejo por el título del cuadro brasileño en la Copa Libertadores 2019 derrotando a River Plate en la final.

“El partido lo vimos con amigos en casa. Uno era flamenguista, muy fanático. Estábamos animando al Flamengo y cuando Gabigol hizo el segundo gol empezamos a gritar y dije ‘carajo, soy del Flamengo'”, reconoció “Ney”, entre risas.

Luego, el atacante explicó que la alegría que tuvo en ese momento “no es porque sea el Flamengo, creo que fue más por los jugadores que tenían. La mayoría de los que estaban eran mis amigos o conocidos de la selección. Animamos a nuestros amigos, y ver su felicidad fue increíble”.

“Era como si hubiera participado en el título, tanto que llamé a Gabigol. Hicieron historia, y mi padre y yo saltamos abrazándonos”, agregó.

Neymar sueña con el Mundial

Además, la figura de la Selección brasileña recalcó su deseo por ganar la Copa del Mundo en Qatar. “Ahora quiero terminar el 2022 con el título del Mundial. Me estoy preparando física y mentalmente para que todo vaya bien y tengamos esta vez un Mundial brasileño”, indicó.

“Daré mi vida por ello, ya lo he jugado dos veces y sé cómo funciona. Si no estás preparado, la oportunidad se esfuma, así que no puedo dejarla escapar”, concluyó el astro del PSG.