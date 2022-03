Neymar, una de las principales estrellas del PSG, recibió duras acusaciones en Francia que generaron repercursión debido a la crisis que vive el cuadro parisino tras quedar eliminado en octavos de Champions League ante Real Madrid.

Según consignó el periodista Daniel Riolo en el programa “After Foot” de la cadena francesa RMC Sport, el astro brasileño “ya casi no se entrena, llega en un estado lamentable, al límite de estar borracho. Es así, Neymar está en un espíritu de revancha contra el PSG, hay una ruptura total con los estamentos del club y del vestuario”.

El comunicador francés aseguró que los hinchas en París ya no aguantan más al delantero. “A los seguidores del PSG les importa una mierda las payasadas de Neymar ni su documental de Netflix. Tenemos que firmar su cheque y dejarlo ir. Está haciendo mucho daño al club. Que se vaya, está arruinando al PSG”, sostuvo.

Por último, Daniel Riolo realizó una cruda radiografía al momento que vive el conjunto parisino. “El PSG ya no es un club. No hay hilo conductor más común. El entrenador ya no existe, el presidente no ha dicho ni una palabra”, agregó.

“Después de tal desastre, los pernos deberían haberse apretado. Pero nada. Ni Leonardo ni Nasser Al-Khelaifi. Nada. Una derrota total”, concluyó el periodista.