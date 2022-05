El central de Deportes La Serena, Rodrigo Brito, conversó con Los Tenores de cara al viaje que emprenderán a Santiago para medirse el sábado ante Universidad de Chile por el Torneo Nacional 2022.

“No solo ellos, nosotros también estamos complicados. Están viviendo un momento difícil a nivel dirigencial, pero tenemos que abocarnos a lo nuestro y queremos cerrar la semana con un triunfo“, planteó el jugador de 39 años, que explicó como esperan afrontar la visita ante la U.

“No hemos podido ganar de local hace casi 6 meses, nos tiene preocupados. Será difícil, la U llega con otro aire y van a querer limpiarse de todo lo que ha pasado“, puntualizó Rodrigo Brito, confiado en que el plantel vuelva a mostrar un buen nivel como visitante.

“Haciendo un buen partido, como contra Huachipato o Universidad Católica, se van a desesperar. Habrá un marco de público importante y presionará para que ganen. Si no lo hacen, aparecerán los fantasmas y tenemos que aprovecharlo”, remarcó el central papayero, que hizo una autocrítica por el momento que los tiene últimos en el Torneo Nacional 2022.

“Nuestra irregularidad nos ha llevado a estar donde estamos. Hemos hecho buenos partidos, pero no los cerramos o perdemos a último momento. Hay que asumir la autocrítica en cuanto a que el nivel individual no ha sido el esperado (…) A Ivo Basay se le complicó bastante el tema, pero no podemos responsabilizarlo sólo a él. Tenemos que zafar lo antes posible de la zona en que estamos”, planteó.

Rodrigo Brito y el manejo de Deportes La Serena

En cuanto a su futuro deportivo, se mostró tranquilo por su vigencia en la Primera División 2022. “No me proyecto más allá de este año, quiero terminar el año de buena manera y con La Serena en Primera División. No me proyecto como técnico, quizá más adelante”, explicó junto con reflexionar en torno a cómo ha cambiado el fútbol chileno desde su debut profesional en 2001.

“Años atrás, los equipos se reforzaban mucho más y se hacía más difícil competir con los equipos grandes. Ahora si armas un plantel para estar en la medianía de tabla, con una campaña siendo regular puedes pelear”, reconoció.

Al cierre de la entrevista, afrontó las dudas en torno a la situación directiva del cuadro papayero y la asesoría que hace el representante de jugadores, Fernando Felicevich. “Nuestro presidente nos hizo saber que algunos representados de Felicevich prestan servicios de administración del club. Se nos ha dicho que el club pertenece a Cristian Contador”, cerró.