“Ahora es un poco tarde”: exseleccionado de Ecuador reaccionó tras la denuncia de la ANFP por Byron Castillo

Paul Ambrosi, exseleccionado de Ecuador, analizó la denuncia que efectuó la ANFP ante la FIFA por el caso de Byron Castillo, jugador que está en la palestra por defender a la “Tri” y, según los papeles, haber nacido en Colombia.

En conversación con AS Chile, el exfutbolista sostuvo que “ese caso creo que ya está solucionado, porque se pudo confirmar que el muchacho es totalmente ecuatoriano. Tiene todos los papeles, la documentación según hasta lo que sé. Uno no está tan inmerso en el tema, pero se sabía eso. Él (Castillo) podía jugar mucho antes, pero no lo hacía. Luego revisaron y sí se pudo confirmar que podía jugar“.

En esa línea, añadió que “Ecuador tiene que pensar en el día a día y preparar el Mundial. Es un grupo difícil, todas las selecciones son fuertes, por algo están en esa instancia. El que haga mejor las cosas, pasará. Esperemos que Ecuador lo haga. Hizo unas muy buenas Eliminatorias y ojalá que pueda pasar a la siguiente fase”, agrega. El convencimiento es evidente en dicho país.

Finalmente, Ambrosi tuvo palabras sobre la denuncia que efectuó Chile contra la FIFA, asegurando que en caso de aceptarla, la entidad tendrá que resolverlo.

“Si llega a suceder, la FIFA tendrá que resolverlo. Cada uno tiene sus propias posturas y va a buscar su mejor opción. Todos luchamos por lo mismo, para que nuestros países salgan adelante. Esperemos que no pase nada malo y ver qué es lo que deciden. Ahora es un poco tarde esa declaración si es que llega a continuar el tema, pero los papeles están en orden acá“, cerró.