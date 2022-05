La emoción de Christiane Endler por llegar a la final de Champions League: “Siempre soñé esto, espero que podamos ganarla”

Christiane Endler sigue dejando una importante huella en el fútbol mundial, luego de que el pasado fin de semana concretó junto al Olympique Lyon la clasificación a la gran final de la Champions League Femenina.

Tras abrochar el pase a la final del torneo superando al PSG en semis, la portera chilena no ocultó su emoción al finalizar el partido.

“Siempre soñé esto, sobre estar ahí y jugar la final. Espero que podamos ganarla, pero estar ahí ya es especial para mí”, señaló “Tiane” a la transmisión oficial.

Para la guardameta nacional, este hito se siente especial porque llegó a Europa “desde tan lejos, de Chile, donde el fútbol femenino no es tan grande. Estar en la final es magnífico y espero que podamos hacer un gran partido de nuevo y que la gente pueda disfrutarlo”.

A cuanto a la gran cantidad de hinchas que han repletado los estadios en la Champions League Femenina, Christiane Endler agregó que “es muy bueno que el fútbol femenino tenga más y más fanáticos. Acostumbrarse a jugar con esta cantidad de espectadores es grandioso para nosotras y para el fútbol femenino”.

La arquera y capitana de la Selección chilena jugará por primera vez en su carrera el duelo decisivo por el título europeo, donde enfrentará al poderoso Barcelona, actual campeón del certamen, el próximo sábado 21 de mayo en Turín, Italia.

.@TIANEendler always knew she would play in a @UWCL final one day 💪

— DAZN Football (@DAZNFootball) May 1, 2022