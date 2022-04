Arturo Vidal envió un afectuoso saludo de cumpleaños a quien se ha encargado de manejar su carrera: el argentino Fernando Felicevich.

El empresario ha sido el representante del “King” durante gran parte de su trayectoria y el futbolista mostró en sus redes sociales la fuerte relación entre ambos. “Feliz cumpleaños a quien ha sido un papá, hermano, amigo, compañero y mil cosas más. Muchas gracias por todo. Te amo, cul…”, escribió Vidal en su cuenta de Instagram, acompañado de una fotografía con su agente.

En los últimos días, Felicevich se ha encargado de desmentir a quienes lo sindican como uno de los dueños en las sombras de Universidad de Chile. “Una vez más, quiero aclarar que no tuve, no tengo y jamás voy a tener participación en la propiedad de Azul Azul”, manifestó.

Incluso, en conversación con La Tercera, el argentino se mostró dispuesto a ser investigado para que se corrobore que no es parte de la concesionaria controladora del cuadro estudiantil.

“Me gustaría que viniera alguien y me dijera ‘señor Felicevich, vamos a investigar si usted es dueño de la U. Deme su teléfono, su mail, su oficina, sus carpetas que yo voy a investigar en todos lados’. Me encantaría que pase eso y que después haya un informe que diga ‘este señor no es dueño de la U'”, apuntó Fernando Felicevich.