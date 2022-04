Joaquín Larrivey y un teórico regreso a la U: “Imagino y quiero creer que tengo las puertas abiertas”

Radicado en la ciudad de Cosenza, donde defiende los colores del Cosenza Calcio, Joaquín Larrivey recordó su paso por la Universidad de Chile y aspiró a un teórico regreso.

El ex ariete de los azules conversó con Deportes 13 y analizó su llegada a Italia, su paso por Chile y su salida del cuadro univesitario.

“Cuando surgió la propuesta de venir a Italia sabía que venía a un equipo que estaba en plena lucha por mantener la categoría. Es una categoría que es muy difícil, muy competitiva, donde hay jugadores de todo el mundo”, partió indicando

Sobre su adaptación al Cosenza de Italia, Larrivey aseguró que: “Sabía que venía a un equipo que estaba con mucha necesidad de puntos, venía después de dos meses de que se había terminado el torneo en Chile, entonces hice una mini preparación pero obviamente personal, con lo cuál siempre falta lo futbolístico, pero bueno”, dijo.

Respecto a su paso por el país, el ariete trasandino comentó que: “Chile nos dejó muchas cosas, todo los lugares por donde hemos pasado nos han dejado muchas cosas, pero en Chile aparte de ser lo más reciente nos sentimos muy ligados”, esgrimió.

Joaquín Larrivey y la U

Continuó comentando cómo es su relación con los hinchas azules después de que tuvo que abandonar el club: “es difícil responder a todo el mundo pero respondo, mando saludos, pero a diario recibo mensajes. Y como quedé marcado yo con la gente, la gente quedó muy identificada conmigo y el cariño es mutuo”, aseguró.

Agregó sobre su salida del club que: “lo que tuve que decir en su momento por como sucedieron las cosas lo hice, no opaca para nada mi salida todo lo que viví todo el cariño que tengo por la U, esté quien esté le deseo lo mejor”, comentó.

Complementó con que: “después de hacer las cosas que hice en la U imagino y quiero creer que tengo las puertas abiertas porque me he comportado siempre correctamente, nunca dije nada que no sea verdad y les deseo lo mejor, a Crisitián Aubert, a Michael Clark, a Luis Roggiero porque lo mejor para ellos significa lo mejor para la U”, dijo.

“Así que más allá de que mi salida no fue como me hubiera gustado, ya dije lo que tenía que decir. Me imagino que tengo las puertas abiertas y si no es así, no pasa nada“, cerró el ex goleador de los universitarios.