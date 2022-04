Quality Manager del Huachipato-Copiapó se volvió a defender: “Llamado de Santiago yo no recibí ninguno”

Mario Vargas, Quality Manager del polémico partido entre Huachipato y Copiapó por la Liguilla de Promoción 2021, volvió a defenderse ante los comentarios que lo acusan de haber tenido contacto con la Comisión Arbitral en pleno cobro penal durante el cotejo.

En audios revelados por Los Tenores de ADN, el árbitro principal del encuentro, Francisco Gilabert, reconoció que Vargas fue presionado mediante un llamado desde Santiago para intervenir en un penal a favor de los “Acereros”.

“No, no me llamaron. Llamado de Santiago yo no recibí ninguno. Por algo voy a entregar voluntariamente el listado de llamadas. Ahí se va a clarificar que eso no ocurrió”, aseguró Vargas en El Mercurio.

El QM del Huachipato-Copiapó afirmó que el supuesto contacto que tuvo con la Comisión en pleno partido de liguilla “no ocurrió, para eso tendría que inventar que me llamaron”.

“Voy a entregar voluntariamente mi registro de llamados. Estoy actuando con las manos limpias. No tengo nada que ocultar”, recalcó Mario Vargas.

Por último, reconoció que en su declaración oficial frente al caso dejó siempre en claro que “nunca me llamaron de la comisión de árbitros”.