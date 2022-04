Benjamín Galdames y su familia recibieron graves amenazas tras el Unión Española-Colo Colo: “Soy humano, les pido respeto”

Benjamín Galdames, delantero de Unión Española, volvió a sufrir un episodio de amenazas y acoso a través de redes sociales. Esta vez, el jugador recibió graves mensajes tras el partido contra Colo Colo disputado el domingo, duelo en el cual fue expulsado.

Mediante su cuenta personal de Twitter, el atacante expuso las amenazas que le escribieron, las cuales apuntan en contra de su integridad física, la de sus hermanos y de sus padres.

A la vez, el futbolista de los “hispanos” expresó su preocupación ante los intimidantes mensajes. “Que lamentable vivir otra vez la misma situación, amenazas y malos deseos para mi familia y para mí, esta vez ya se pasaron de la raya mandando datos personales”, señaló.

“Soy humano igual que todos ustedes que están leyendo esto, les pido respeto que yo a ustedes se los doy”, complementó Benjamín Galdames en sus redes sociales.

En la misma publicación que realizó el delantero, su hermano Thomas Galdames comentó la situación y condenó los mensajes amenazantes.

“Que pena leer esto, es increíble. No se dan cuenta que es futbol, ¡fútbol muchachos! Benja me mostró todas las amenazas, ni se imaginan las cosas que le dicen, esta no es nada con todo lo que le ponen… una vergüenza realmente”, escribió el zaguero de Unión Española.