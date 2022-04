Colo Colo sufrió un duro traspié en el Torneo Nacional 2022 tras caer 2-1 con Unión Española y el técnico Gustavo Quinteros responsabilizó a la intervención del VAR por la derrota.

En el encuentro disputado en Santa Laura por la novena fecha, el Cacique comenzó en ventaja con gol de Carlo Villanueva en el primer tiempo. Sin embargo, en el complemento, Leandro Garate convirtió en dos oportunidades y le dio el triunfo a los de Independencia.

Tras el compromiso, el entrenador de los albos criticó al VAR por el tanto anulado a Leonardo Gil a los 84 minutos, que significaba el empate para Colo Colo. “Se jugó bien, desde el comienzo. Tuvimos más posibilidades que el rival y el partido se definió por una línea que traza la gente del VAR, que no se sabe si está bien o está mal”, se quejó el estratega.

“Los goles de ellos fueron por un penal muy tonto que hacemos y una jugada igual (a la de Gil). Para ellos estaba habilitado y para nosotros no. Estuve viendo diez veces la jugada y no sé cómo miden. Nos tocó a nosotros ser perjudicados, como tantas veces el campeonato pasado”, complementó.

De todos modos, Gustavo Quinteros aclaró que su crítica no iba dirigida hacia el árbitro principal Rodrigo Carvajal. “Yo no hablo del arbitraje, porque eso estuvo bien. Me refiero a la gente que traza las líneas en el VAR. La hacen diagonal para un lado y la hacen derecha en otro”, concluyó.

Ahora, Colo Colo recibirá a Alianza Lima por la segunda fecha de los grupos de la Copa Libertadores, el próximo miércoles 13 de abril desde las 18:00 horas.