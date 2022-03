James Rodríguez dejó en duda su continuidad en la Selección de Colombia: “No sé si esté, me rompe el alma perder”

James Rodríguez expresó toda su tristeza luego de no clasificar al Mundial de Qatar junto a Colombia. Tras concluir las Clasificatorias Sudamericanas, el volante se pronunció en sus redes sociales y aseguró sentir un “dolor profundo”.

“Lo más lindo que me ha pasado en mi carrera como futbolista, fue el asistir a dos Mundiales representando la camiseta que más amo, la amarilla de mi selección. Hoy tengo un dolor profundo. Considero que nuestro país tiene talento y jugadores para siempre hacer parte del Mundial”, señaló el mediocampista en su cuenta de Instagram.

De cara a lo se viene para la Selección colombiana, el ex Real Madrid dejó en duda su continuidad en el plantel de su país. “Me siento triste y no sólo por mí, también por mis compañeros que merecen brillar y sé que tienen cómo. No sé qué venga para los próximos procesos, no sé si esté o no”, afirmó.

“Lo que sí sé, es que me rompe el alma perder, me incomoda no estar clasificado y esto no puede volver a pasar”, agregó el jugador del Al Rayyan.

Por último, James Rodríguez proyectó su anhelo para la Seleción de Colombia: que clasifique a las Copas del Mundo y consiga títulos.

“Deseo que Colombia vaya a todos los Mundiales, que vengan los títulos en las distintas competencias y categorías. Debemos planificar, unir fuerzas y trabajar mucho desde lo administrativo y lo deportivo para volver a mostrar al mundo la potencia y talento de nuestra tierra”, concluyó el volante.