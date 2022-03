Felipe Jara, vocero de los árbitros: “Jamás había visto el trabajo de tan mala manera, no podemos estar en un peor momento”

El árbitro profesional Felipe Jara conversó con Los Tenores como vocero de los jueces que solicitaron formalmente en las últimas horas respuestas ante la serie de problemas que vive la actividad en las últimas semanas.

“Estamos esperando lo que quiera comunicarnos la ANFP. Queremos llevar esto a buen puerto, pero los requerimientos son claros. Queremos la salida de la Comisión de Arbitraje, incluyendo a Javier Castrilli (…) Esto es una seguidilla de hechos, que arrancó con las denuncias de los árbitros en febrero y la primera moción al proceso de censura al Sindicato”, comentó junto con cuestionar la labor del exjuez argentino.

“Ha hecho denostación y mentiras respecto de que estaban viejos, gordos y que no hacían las pruebas físicas. Doy fe que eso no es así y que el único beneficiado era Johnny Harasic (ya renunciado presidente del Sindicato de Árbitros). Eso se suma a lo de Huachipato. Todo reviste un daño a la imagen de los árbitros y son responsables como jefes. Jamás había visto el trabajo de tan mala manera, no podemos estar en un peor momento“, comentó Felipe Jara, que planteó los plazos que tienen para ver si se irán o no a paro.

“Tenemos convocada una asamblea para el martes donde uno de los temas a tratar es la huelga en caso que no tengamos una respuesta positiva de la ANFP”, explicó el árbitro de 37 años.

Felipe Jara y los problemas de sueldo para los árbitros

Entre los múltiples cuestionamientos, apuntó al irregular manejo de la Comisión de Arbitraje al momento de darle más espacio a nuevos jueces en las distintas categorías de nuestro balompié.

“Le están pagando a los árbitros en Primera B como si fueran de Fútbol Joven. Un árbitro de Primera B gana 470 mil pesos y a uno de Fútbol Joven se le paga 135 mil pesos. Pretenden que nos dediquemos 100% a la actividad y esa liquidación queda en 110 mil pesos. Así no se puede vivir. Fui de quienes presentaron la denuncia ante la Inspección del Trabajo, no tengo miedo”, argumentó junto con afrontar las críticas ante el bajo nivel del referato nacional.

“Todo árbitro quiere dar lo mejor de su trabajo, pero tenemos que contar con las mejores herramientas. Ningún árbitro entra a hacer las cosas mal, pero es imposible hacer un trabajo profesional y tranquilo con el nivel de remuneraciones. Los árbitros centrales nivel FIFA gana 1,8 millones, pero sólo ellos. Lo que están haciendo hacia abajo, con el Fútbol Joven, pagándoles como árbitros juveniles en Primera B, es inaceptable y hasta asqueroso“, comentó.

Al cierre de la charla con Los Tenores, hasta se animó a responder ante un posible nombre para reemplazar a Javier Castrilli. “Julio Bascuñán es una figura actualizada para liderarnos de buena manera”, cerró.