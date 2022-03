Reinaldo Rueda puso en duda su continuidad en Colombia tras no ir al Mundial: “Es una evaluación que harán los directivos”

Reinaldo Rueda tampocó logró sacar pasajes al Mundial de Qatar 2022 con Colombia. El combinado cafetalero cumplió ante Venezuela con un triunfo 1-0, sin embargo, la victoria de Perú lo dejó fuera del repechaje a la Copa del Mundo.

Tras el partido ante los venezolanos, el entrenador de la Selección colombiana puso en duda su continuidad en la banca de cara a las próximas competiciones. “Creo que está muy claro que nuestro contrato estaba sujeto a la clasificación al Mundial. Es una evaluación que tendrán que hacer los directivos, del trabajo que hemos realizado”, indicó.

En cuanto a las razones que dejaron al plantel colombiano fuera de Qatar 2022, el ex DT de Chile explicó que “en calidad de local, el no haber sumado en partidos importantes y no haber hecho respetar la casa no ayudó para la clasificación”.

Sobre el triunfo que no sirvió ante Venezuela, el técnico mencionó que “el otro resultado no nos acompañó. Ganar era una meta para el fútbol colombiano, por la afición, por lo colegas, por los muchachos. Teníamos la ilusión de cumplir y darnos esa satisfacción”.

“Siempre se buscó poner el mejor once en la cancha. Siempre lo hicimos. Quisimos oxigenar, refrescar, se sumó hoy pero no fue suficiente por los otros resultados”, concluyó Reinaldo Rueda tras quedarse sin Mundial con Colombia.