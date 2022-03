Andriy Yarmolenko, figura de la Selección ucraniana y del West Ham, expresó su angustia por la crisis que está viviendo su país ante los ataques de Rusia, más aún porque envió a su familia a Ucrania un día antes de que comenzara la invasión.

“Cuando todo comenzó, el 24 de febrero, llegué al entrenamiento y no podía ni hablar. Se me caían las lágrimas. Le pedí al entrenador que me dejara ir a casa y luego no sabía qué hacer. No creía que algo así pudiera pasar. Los envié a Kiev porque mi hijo tenía un examen programado con el médico”, explicó el delantero en el canal de YouTube “Football 1/2/3”.

En ese momento comenzó el drama del atacante al ver que su familia estaba en peligro por los ataques rusos. “¿Te imaginas cómo fue cuando empezó a la mañana siguiente? Solo quería correr y golpearme la cabeza contra la pared. Qué tonto fui. Estaba enviando a mi familia a Kiev y yo estaba sentado en Londres”, indicó.

Luego de días complejos, el segundo goleador histórico de la Selección ucraniana decidió calmar su angustia mediante el fútbol. “No dormía, no comía, estaba constantemente al teléfono llamando a mis familiares. Finalmente, elegí ponerme de nuevo las botas porque me estaba volviendo loco. Necesitaba distraerme”, sostuvo.

Además, el atacante del West Ham detalló que en su país hay gente que está “en un refugio antiaéreo” debido a los bombardeos. “Se esconden en sótanos, como todas las personas. Sinceramente, me da miedo hablar de eso, pensar que constantemente se están produciendo hostilidades”, agregó.

“Mi mensaje es que no todas las personas pueden luchar. No todos pueden disparar. Ahora tenemos que ayudarnos entre todos. Si no lo hacemos, nadie más que nosotros mismos lo hará. Estoy seguro de que no seremos vencidos”, concluyó Andriy Yarmolenko.