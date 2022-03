Este domingo, el West Ham United derrotó 2-1 al Aston Villa por la Premier League, y el futbolista ucraniano Andriy Yarmolenko no aguantó las lágrimas por la situación que se vive en su país tras convertir en el triunfo de su equipo.

El jugador formado en el Dínamo de Kiev ingresó en la segunda mitad del compromiso, y a los 70 minutos abrió el marcador en el Olímpico de Londres. Inmediatamente tras la anotación, el delantero de 32 años rompió en llanto por la invasión rusa en Ucrania, y recibió muestras de apoyo de sus compañeros y del público.

This is an exceptional goal from start to finish. An iconic moment for Andriy Yarmolenko – that is for 🇺🇦pic.twitter.com/hhlo0kjE1O

— Wᴇsᴛ Hᴀᴍ Sᴏᴄɪᴀʟ (@WestHamSocial) March 13, 2022