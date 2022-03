El plantel de Inglaterra tomará acción frente a los problemas que sufren las personas de Qatar, país que organiza el Mundial 2022 y el cual ha recibido críticas por las malas condiciones que vive su gente.

En rueda de prensa, Harry Kane, capitán de la Selección inglesa, señaló que “los jugadores no elegimos dónde se juega la Copa del Mundo. Lo que se puede hacer es poner el foco en los problemas importantes de los que no se hablaría si la Copa del Mundo no se celebrara ahí”.

En modo de anuncio, el delantero del Tottenham aseguró que el tema se conversó en el plantel e indicó que “tenemos que intentar ayudar todo lo posible a que se entienda cómo es la situación y qué problemas hay. Utilizar nuestra plataforma para hacer lo que podamos”.

“Por lo que entiendo, ha habido avances en el país. Lo que espero es que al celebrarse el Mundial se pueda poner el foco en el país y solucionar los problemas que ha habido durante tanto tiempo”, agregó Kane junto a la preocupación que hay entre los jugadores de Inglaterra.