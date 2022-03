La FIFA estudiará con Amnistía Internacional la situación de los trabajadores en Qatar

La FIFA recibirá este lunes en la sede de la FIFA, en Zúrich, a una delegación de Amnistía Internacional (AI) para abordar la situación de los trabajadores migrantes en Qatar en relación con la Copa Mundial de 2022.

“La reunión brindará a Amnistía la oportunidad de entregar una petición a la FIFA para que aborde este asunto. Esta será seguida por un debate con expertos de la FIFA y su socio local en Qatar para analizar el progreso logrado hasta ahora y los desafíos que aún quedan por resolver”, explicaron a través un comunicado.

“Seguimos totalmente comprometidos a garantizar la protección de los trabajadores que participan en la celebración de la Copa del Mundo. Confiamos en que el torneo también sirva como catalizador para un cambio positivo y duradero más amplio en todo el país anfitrión”, dijo la directora de responsabilidad social y educación de la FIFA, Joyce Cook.

“Tal y como reconocen la OIT, la CSI, la ICM y otras organizaciones internacionales de expertos. La Copa Mundial de la FIFA ya ha contribuido de manera notable a mejorar las condiciones laborales en Qatar. Esto, con la implantación de normas más estrictas por parte de los organizadores locales. Además de la introducción de cambios legislativos en el ámbito de los derechos de los trabajadores”, agregó el comunicado.

En la instancia, AI y los expertos laborales examinarán la situación actual de dichas reformas. Todo ello, como parte del “compromiso continuo de la FIFA con las organizaciones laborales y de derechos humanos antes de la Copa Mundial”.

