Sergio Vargas, exarquero y exdirector deportivo de Universidad de Chile, no ocultó su preocupación por el inicio de la temporada 2022 que ha tenido la U con un plantel renovado y un nuevo entrenador en la banca.

El “Superman” apuntó a que los futbolistas no pasan por su mejor momento y que no existe una idea de juego clara. “A lo mejor el plantel está bien armado, pero los jugadores quizás no están en su mejor versión y la idea del técnico no ha cuajado”, comentó en El Mercurio.

“Hubo muchos cambios de jugadores, un entrenador nuevo y no ha logrado ni siquiera mostrar una línea definida de juego. No solo se juega mal, es que tampoco se ve un fondo ni la idea que el mismo técnico expresó quería para la U”, indicó el otrora portero azul.

En cuanto al trabajo de Luis Roggiero, gerente deportivo del club, Vargas señaló que “con él hablé en su momento cuando él estaba en Independiente del Valle, cuando le prestamos a Gabriel Torres. Está su buen trabajo allí, pero ese es un proyecto absolutamente distinto al de la U, acá las urgencias son inmediatas”.

“No quiero analizar al equipo ni a Roggiero, porque estuve en ese cargo. Siento que hay que ganar, pero a través de un fondo, el que por ahora no está”, complementó Sergio Vargas sobre el complejo presente de la U.