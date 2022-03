Este miércoles, el gerente deportivo de Universidad de Chile, Luis Roggiero, se presentó en conferencia de prensa para analizar el complejo arranque de año que viven los azules.

Tras las victorias en las primeras dos fechas, el cuadro laico suma tres derrotas consecutivas, siendo la última de ellas la estrepitosa y engañosa caída 4-1 ante Colo Colo. Las principales críticas del mal inicio de temporada recaen en la dirigencia de la “U”, por la configuración del equipo para la actual campaña.

Pese a esto, Roggiero asegura que está conforme con los futbolistas que arribaron al club. “Creo que hemos hecho una elección adecuada de jugadores. Evidentemente no es normal la cantidad de cambios que hubo, de jugadores que se incorporaron. Lograr la consolidación lleva un periodo y trabajo en el que estamos embarcados, pero estamos satisfechos con el plantel que se ha conformado”, manifestó.

En cuanto a las incorporaciones de Ignacio Tapia e Israel Poblete provenientes de Huachipato, club que habría descendido de no ser por la situación de Deportes Melipilla, el directivo asumió la responsabilidad de las contrataciones. “Son jugadores en los que creemos mucho como gerencia deportiva. Estoy seguro que el tiempo nos dará la razón. Fueron frutos de un trabajo de prospectos del fútbol chileno y estamos orgullosos que sean parte del plantel”, explicó.

Es más, el ecuatoriano aseguró que ningún jugador que se incorporó al plantel en el último mercado de pases fue impuesto por la dirigencia. “Yo no hubiera dejado casa, club y familia para venir a que me impongan las cosas. Que no queden dudas en ese sentido”, afirmó.

“No vengo del mundo del fútbol, no fui jugador ni entrenador. Me he preocupado de capacitarme, formarme y rodearme de gente competente e inteligente. Mi rol está para que tomemos mejores decisiones. Nada nos garantiza el éxito y el camino al fracaso es muy claro, que es el de la improvisación, y hoy el club se ha alejado de eso”, complementó.

Respecto a una eventual salida de Santiago Escobar, Roggiero sostuvo que hoy no corresponde hablar de nombres y explicó que la continuidad del colombiano no ha estado condicionada por resultados. “El cuerpo técnico está trabajando y ejerciendo sus funciones a plenitud. Es evidente que tenemos un problema a nivel defensivo, pero los problemas no giran alrededor de los jugadores, sino que son problemas de funcionamiento”, apuntó.

Por último, Luis Roggiero se refirió al Superclásico, donde la Universidad de Chile no tuvo respuesta a la superioridad de Colo Colo. “Sé perfectamente lo que pasó el día domingo, en primera persona. Entiendo dónde estoy. Este es un club histórico que no viene de una dinámica favorable y para salir de eso se requiere tener paciencia y unidad”, concluyó.