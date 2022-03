Fernando Zampedri advirtió sobre su futuro en Universidad Católica: “Me hubiese gustado renovar por unos años más pero se verá más adelante”

El delantero de Universidad Católica, Fernando Zampedri, analizó su presente en conferencia de prensa, donde ya suma cuatro goles en cuatro fechas del Torneo Nacional 2022 luego de un mercado de pases en que fue sondeado por el fútbol brasileño.

Al respecto, el “Toro” transparentó su situación contractual en la UC. “Se habló a principios de año y no llegamos a ningún acuerdo. Hay que enfocarse en este año y después veremos. Estoy muy cómodo en el club, ya no estoy pensando en una salida porque estoy enfocado nuevamente. Me hubiese gustado renovar por unos años más, pero se verá más adelante“, recalcó el trasandino.

Fernando Zampedri ya lleva 59 goles desde su llegada a Universidad Católica en 2020 y buscará seguir aumentando su registro el próximo domingo, cuando visiten a Cobresal en El Salvador. “Es un equipo complicado. De local y en altura se hace muy fuerte. Son duros, pero a nosotros las últimas veces nos ha ido bien y confiamos en que haremos un buen partido y nos traeremos el triunfo. Tenemos que mejorar lo hecho el segundo tiempo ante Palestino si queremos ganar”, planteó el jugador de 34 años.

Fernando Zampedri y el camarín de la UC

El artillero de Universidad Católica se refirió a los cuestionamientos que existen en torno a la no citación de Fabián Orellana en toda la temporada. “Lo que realmente dice el técnico es la realidad. Somos un plantel numeroso, con muchos jugadores de buen juego, de jerarquía. Es difícil tomar la decisión al momento de hacer la planilla. El camarín en sí, y Orellana también, está muy bien, se siente cómodo“, argumentó.

Todo en un plantel cruzado que tiene metas grandes a nivel nacional pero también sudamericano. “Nuestro objetivo es pasear a octavos en Copa Libertadores, pero el objetivo principal para el grupo es el torneo nacional y ganar el campeonato, a eso apuntamos, pero en Copa Libertadores queremos hacer también un buen papel”, explicó el “Toro”, que será titular en el duelo del domingo, a las 20:30 horas, en el estadio El Cobre.