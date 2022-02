Cristopher Toselli y su gran presente en Central Córdoba: “Disfruto hasta los insultos”

Este lunes, Cristopher Toselli comentó el gran presente que vive en Argentina con la camiseta de Central Córdoba, donde ha mostrado un alto nivel y ya suma diversos elogios desde el fútbol trasandino.

“Estoy feliz viviendo esta experiencia, disfruto hasta los insultos que me tiran. Acá se juega con 15 mil personas como mínimo y todos son muy fanáticos de sus clubes. Cantan a favor de sus equipos y en contra del visitante durante todo el partido”, señaló el formado en Universidad Católica en diálogo con LUN.

“Cuando jugué de local ante Barracas Central se escuchaba eso de ‘buena chileno’ y cosas parecidas. Ante Tigre, en Buenos Aires, escuché clarito el ‘chileno vendepatria’. Me dijeron que era por el conflicto por las Guerras de las Malvinas”, agregó.

“Es súper entretenido. A mi me motiva sentir a la gente, no me pongo nervioso para nada. Es parte de ser futbolista”, complementó el chileno.

Respecto a su primera experiencia en el fútbol argentino, el ex portero Everton y Palestino comentó que una de las cosas que más le llamaron a la atención “en lo futbolístico, fue la intensidad de juego. Y eso se debe conseguir incluso ante situaciones climáticas extremas. Acá en Santiago del Estero el calor es impresionante con más 42 grados”.

Finalmente, Cristopher Toselli fue consultado por la ilusión de volver a la Roja. “La Selección siempre ha sido un objetivo, pero no puedo obsesionarme. Debo demostrar que tengo nivel de Selección y eso se logra jugando”, cerró.