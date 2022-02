Cristopher Toselli se llenó de elogios por parte de su DT en Argentina: “Es un referente para el grupo”

Cristopher Toselli arrancó de buena manera su primera aventura en el fútbol argentino. Desde su arribo a Central Córdoba en enero, el arquero chileno ha jugado de titular las dos primeras fechas de la Copa de la Liga, con un triunfo, un empate y solo dos goles en contra.

El buen inicio del ex Universidad Católica fue destacado por su propio entrenador, Sergio Rondina. “Su nivel ha sido muy bueno. Tuvo un gran partido ante Tigre. En la primera fecha no intervino mucho, pero resolvió bien con los pies, tiene voz de mando y experiencia”, señaló el técnico en diálogo con As Chile.

El exjugador y estratega trasandino indicó que Toselli “es lo que buscamos. Estoy contento por su profesionalismo, es un referente para el grupo por cómo entrena”.

En cuanto al fichaje del portero nacional a Central Córdoba, Rondina explicó que esto se dio gracias a la “recomendación de Agustín Orión (ex Colo Colo), porque somos amigos y siempre hablamos. Me habló de Cristopher, lo llamé y de inmediato su deseo fue jugar en Argentina, más allá de algo económico”.

“Toselli estuvo en un equipo grande y en la Selección Chilena, así que sabía que no le pesaría la responsabilidad”, aseguró el entrenador de “El Ferroviario”.

El próximo desafío de Cristopher Toselli con Central Córdoba será ante Colón de Santa Fe el martes 22 de febrero por la tercera fecha de la Copa de la Liga Argentina.