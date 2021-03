Cristopher Toselli expresó su anhelo de volver a La Roja: “Siempre trabajo para poder lograrlo”

Hace algunas semanas Palestino oficializó a través de sus redes sociales la incorporación de Cristopher Toselli, proveniente de Universidad Católica y que se suma a préstamo por un año al conjunto de La Cisterna. El portero de 32 años buscará tener continuidad y poder enfrentar el Torneo Nacional y Copa Sudamericana.

El arquero nacional se define como “mucho más maduro, siempre me he considerado una persona tranquila y eso no ha cambiado mucho, pero sigo con la misma ambición deportiva de siempre. Tengo más experiencia, años de aprendizaje. Lo que no cambia es la profesionalidad y lo competitivo“, sostuvo en conversación con Las Últimas Noticias.

Toselli se encuentra feliz de haber llegado al conjunto árabe para disputar grandes desafíos a cargo de José Luis Sierra. “Me manifestaron la chance de traerme y estoy contento. Tenía muchas ganas de venir por lo que han hecho durante los últimos años en el torneo nacional, jugar internacionalmente, haber ganado una Copa Chile con Ivo Basay y tener jugadores de gran jerarquía“.

Precisamente “eso hizo que la decisión fuera mucho más fácil. Llegué a préstamo por un año. Tenemos expectativas altas, queremos pelear en la parte alta del campeonato”, señaló el portero.

Por otro lado, habló sobre el nivel de los jugadores experimentados que tiene Palestino.”Más que sorprenderme, ha sido ratificar el excelente nivel de Luis Jiménez, Agustín Farias o Carlos Villanueva. Uno los ve de afuera que les va bien y luego comprueba el por qué”, sostuvo el excruzado.

Asimismo, se refiere a los refuerzos que han llegado junto con él (Pablo Alvarado, Bruno Romo, Cristián Suárez, Juan Sánchez Sotelo), “son jugadores de experiencia. Nos hemos reforzado bien, hay competencia y eso entusiasma. Disputaré el arco con Nerv Veloso, con quien tengo una excelente relación y nos hace bien estar juntos”. Esto último, porque ambos disputaron el arco de la selección Sub 20 en el Mundial de Canadá 2007, donde Chile consiguió el bronce.

En esa línea, ante el deseo de poder sumar la máxima cantidad de minutos con la camiseta del Tino Tino, Toselli expresa que “tengo el deseo de jugar cada fin de semana para volver a mi mejor nivel, para tener buenas sensaciones y que el equipo consiga los objetivos que nos iremos proponiendo”.

Por último, Cristopher Toselli mantiene su entusiasmo por volver a competir en La Roja. “Lo mío es paso a paso, pero también la Selección es un anhelo y siempre trabajo para poder lograrlo. No escondo mi deseo de volver, aunque primero tengo que ganarme un puesto, tengo que jugar y ser regular. Soy realista y mi primer objetivo es Cobresal“.

Palestino se enfrentará al conjunto minero por la Copa Sudamericana el 18 de marzo a las 21:30 horas en El Salvador. El ganador de esta llave se clasificará a la Fase de Grupos del certamen continental.