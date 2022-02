Roberto Gutiérrez aclaró la polémica tras su salida de Ñublense: “Estaba frío para patear un penal en la Supercopa”

El delantero de Cobreloa, Roberto Gutiérrez, conversó con Los Tenores tras su debut con los loínos en la Primera B y aprovechó de aclarar los rumores en torno a su salida de Ñublense de Chillán.

Mucho se especuló respecto a la partida del “Pájaro”, motivada por la molestia del plantel y cuerpo técnico luego que el atacante supuestamente se haya negado a patear en la definición por penales de la Supercopa Chilena ante Universidad Católica.

“No estaba en la lista de los cinco simplemente. No tiene nada que ver con lo que se ha especulado, no me pelee ni con los dirigentes ni con mis compañeros en Ñublense”, explicó Roberto Gutiérrez, quien descartó que su cercanía con el cuadro cruzado haya influido en su determinación de no participar de la tanda de remates que terminó con los cruzados levantando la copa.

“No me tocó patear y quedó ahí. Había entrado hace cinco minutos al partido, no me sentía cómodo para patear. Estaba frío. Yo no iba a seguir en el club y se lo había dicho hace tres meses”, planteó el delantero de 38 años.

Roberto Gutiérrez y su presente en Cobreloa

El atacante nacional ya da vuelta la página con el desafío de ser titular en el elenco loíno, que comenzó venciendo a San Luis de Quillota en Calama. Ya con una vasta carrera, explicó por qué optó por bajar de categoría en el fútbol chileno.

“No hay mejor motivación que la que seguir sumando objetivos. Está la historia del club, pero conozco al cuerpo técnico desde años atrás y Oscar Wirth fue parte de mi formación. Fueron muchas cosas que se alinearon para ser parte de la historia grande de este equipo”, comentó el artillero, que destacó el esquema de Emiliano Astorga, quien lo alineó en ataque junto a otro centro delantero, David “Chiquito” Escalante.

“Siempre me ha acomodado jugar con dos “9”. Me gusta más ese esquema, está volviendo al fútbol actual en varios equipos y ahora lo plasmó en el debut. Yo me fijo más en el área, pero eso le da más tranquilidad a los que vienen desde atrás, les da más juego”, aseguró Roberto Gutiérrez.

Además, destacó la mezcla que existe en el plantel de Cobreloa. “Los jóvenes van a ser importantes durante la campaña, han peleado el título en el Fútbol Joven. También tenemos gente de experiencia. Ahora, todos los equipos van a pelear con la misma ilusión que nosotros por el ascenso”, cerró.