Lewandowski fue tajante sobre Mbappé y Haaland: “No los imagino como sucesores de Messi y Cristiano”

Robert Lewandowski, delantero del Bayern Múnich, realizó una categórica proyección en relación a los próximos años del fútbol mundial cuando los astros Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no sigan en actividad.

Dentro de las nuevas generaciones de futbolistas que hoy brillan a punta de goles y buenas actuaciones, Kylian Mbappé (23 años) y Erling Haaland (21 años) son los que más destacan para dominar el balompié internacional en el futuro, sin embargo, el atacante polaco pone paños fríos.

“A Mbappé y Haaland no los imagino como sucesores Messi y Cristiano, ni de la rivalidad entre ambos. Ellos dominaron y entraron en la historia”, señaló el goleador del elenco alemán en entrevista con France Football.

El ganador del premio The Best 2021 como el mejor jugador del mundo explicó que “Mbappé y Haaland tienen habilidad, eso está claro, pero quién sabe si en los próximos dos o tres años otros jóvenes delanteros no se revelarán a su vez y se colocarán a su altura”.

“No puedo imaginar ni por un momento que dominen el fútbol internacional como lo han hecho Lionel Messi y Cristiano Ronaldo durante los últimos doce años”, concluyó Robert Lewandowski.