Robert Lewandowski: “El The Best es más importante que el Balón de Oro”

Robert Lewandowski arrancó el 2022 de gran forma. El delantero del Bayern Múnich consiguió el premio The Best de la FIFA como el mejor jugador del mundo, pero se quedó con las ganas del Balón de Oro 2021, donde fue superado por el argentino Lionel Messi.

En diálogo con una revista polaca Pilka Nozna, el atacante polaco revivió la disputa de los dos galardones y declaró que el premio concedido por la FIFA es el más relevante.

“He estado pensando últimamente y he llegado a la conclusión de que el premio The Best sí es más importante. En el Balón de Oro sólo votan periodistas, no hay una verificación clara. En cambio, profesionales del fútbol y prensa votan en el de la FIFA”, explicó el goleador de la Bundesliga.

“Los capitanes y entrenadores de cada selección nacional pueden evaluar de una forma más realista y objetiva nuestras actuaciones. Tal vez en el ránking de prestigio, el Balón de Oro esté mejor posicionado, pero el reconocimiento que recibí al ganar The Best me enorgullece porque sé lo duro que trabajé durante muchos años”, agregó.

El voto a Messi

Respecto al proceso de votación del premio otorgado por la revista francesa France Football, Lewandowski explicó que “yo sí lo voté porque aprecio lo que hizo este año y antes. Messi decía que me votaría para el Balón de Oro, ¿su punto de vista cambió más tarde? No lo sé”.

“No tengo quejas, él tomó su decisión y ya está. De todos modos, gané el premio, así que fue más fácil aceptarlo para mí”, sentenció.