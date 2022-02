Cristián Leiva confesó que estuvo cerca de dirigir a la U: “Espero que en algún momento los caminos se crucen”

La temporada 2021 para la Universidad de Chile fue traumática. Los azules, tras una pésima campaña, estuvo a solo minutos de bajar a la Primera B por segunda vez en su historia, situación de la cual terminó zafando al derrotar a Unión La Calera.

Parte de esa campaña la realizó Esteban Valencia. El ex entrenador de la U terminó renunciando a su cargo cuando la situación se volvía insostenible en el Centro Deportivo Azul, y uno de los candidatos para reemplazar al histórico volante fue Cristián Leiva.

El ex DT de Deportes Iquique confesó que estuvo cerca de llegar a La Cisterna para intentar salvar a los azules, situación que finalmente no se dio: “hubo una posibilidad con la U. Hablamos, pero no se pudo concretar. Siempre es bueno que la intención esté y espero que en algún momento los caminos se crucen”, comentó en conversación con AS Chile.

Sobre su futuro, el adiestrador sostuvo que: “estamos esperando un proyecto que sea compatible con lo que nosotros queremos. Hemos hablado con varios equipos en Chile, pero necesitamos tiempo para que se consoliden los procesos y podamos tener un buen trabajo”, indicó.

Respecto a la U versión 2022, el ex jugador de la Universidad de Chile comentó que: “tuvo un muy buen arranque. Tiene muy buenos delanteros y un muy buen arquero que ha tenido grandes actuaciones. Siempre es positivo para un equipo el poder empezar ganando”, dijo.

En el cierre, tuvo palabras para la competencia de la presente temporada: “todos los equipos están muy parejos. Se armaron de buena manera y va a estar así hasta el final, con partidos muy parejos. La ventaja la van a sacar jugadores clave, como lo fue el caso de la U”, finalizó Cristián Leiva.