Hakimi llega con hambre de revancha previo al duelo del PSG y su ex club: “Real Madrid no quiso apostar tanto por mí”

Esta semana se retoma la competencia en la UEFA Champions League con los duelos de octavos de final, instancia en donde el partido entre PSG y Real Madrid se robará todas las miradas como uno de los choques más atractivos en la lucha por conseguir el título.

En la previa del llamativo encuentro, el zaguero Achraf Hakimi, figura del cuadro parisino, se refirió al cotejo en el cual enfrentará a su ex club, en donde se formó en las divisiones inferiores y tras llegar al primer equipo no encontró espacio y tuvo que partir.

“Es un partido bonito de jugar y es un equipo que tengo en el corazón por todo lo que me ha dado, me ha hecho como persona y como jugador, y me ha hecho aprender. Vamos a preparar muy bien el partido”, señaló el lateral derecho en diálogo con Marca.

El marroquí recordó su paso por el elenco “Merengue” y explicó el por qué no fue considerado para continuar en el plantel. “Cuando subes al Madrid por primera vez es normal que el club no apueste tanto porque eres un jugador joven. Pero luego cuando me marcho al Dortmund me fui cedido, tuve dos grandes temporadas y tenía que volver y decidir”, indicó..

“Ahí el Madrid creo que seguía sin apostar por mí aunque podría seguir jugando a un gran nivel. Luego me marché al Inter traspasado. Había también una opción de compra del Madrid y tampoco la ejecutó, así que creo que el Madrid no quiso apostar tanto por mí como otros clubes”, agregó Achraf Hakimi.

Pese a su pasado sin éxito en el conjunto madrileño, el zaguero aseguró estar “contento porque creo que los otros clubes no se equivocaron al apostar por mí”.

PSG y Real Madrid se verán las caras este martes 15 de febrero a partir de las 17:00 horas de Chile, en el duelo de ida por los octavos de final de la UEFA Champions League.