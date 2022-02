“Lento y falta de timing”: Matías Zaldivia fue blanco de críticas en empate de Colo Colo y La Serena

El zaguero de Colo Colo, Matías Zaldivia, fue uno de los más apuntados por los hinchas tras el opaco empate 1-1 que obtuvo el cuadro albo ante Deportes La Serena durante la jornada de este domingo.

El zaguero argentino-chileno comenzó el partido en la banca de suplentes, sin embargo, en el entretiempo tomó el lugar de Maximiliano Falcón en la defensa del “Cacique”.

Gustavo Quinteros explicó que el cambio fue “por la amarilla de Falcón y porque no estaba atento en algunas jugadas, protestó mucho y yo tuve miedo de que le sacaran la segunda tarjeta”.

No obstante, con el “Peluca” en el banquillo y Zaldivia en cancha, Colo Colo sufrió el empate de Deportes La Serena que llegó en apenas 20 segundos transcurridos del segundo tiempo.

Tras el partido, los hinchas del “Cacique” se lanzaron contra el ex Arsenal de Sarandí por su rendimiento en los 45 minutos que jugó de la segunda fracción.

“Lento y falta de timing”, “no entrega seguridad”, “no es más que Daniel Gutiérrez”, “que no vuelva más a las citaciones”, fueron algunas de las críticas que recibió Matías Zaldivia en redes sociales por parte de los fanáticos de Colo Colo.

Mal Colo-Colo, aunque no pierde. Costa no se puede seguir dando el lujo de hacer 5 malas, y con suerte 1 buena. Es un jugador importante, y debe entender eso. En defensa, Opazo y Zaldivia no lograron entregar seguridad. Se nos escapan dos puntos, mucho por mejorar.

— Julian. (@juuuliaaaaan) February 13, 2022