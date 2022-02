Gustavo Quinteros apuntó contra el arbitraje tras empate de Colo Colo y La Serena: “Al árbitro le faltó personalidad para dirigir”

Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, lamentó el empate 1-1 del “Cacique” en su visita a Deportes La Serena por la fecha dos del Campeonato Nacional 2022.

Tras el partido, el entrenador de los albos no se guardó nada y expresó su molestia por el arbitraje. “El réferi dejó jugar muy fuerte, muchas patadas de atrás, pocas amarillas, favoreció al juego brusco. Al árbitro le faltó personalidad hoy para dirigir. Cobraba todas las jugadas en ataque y en defensa no. No estuvo en su día, lamentable”, señaló.

En el análisis del encuentro, el DT del cuadro “popular” indicó que “el primer tiempo fue muy favorable para nosotros, tuvimos tres situaciones mano a mano para hacer el gol y no pudimos. Después conseguimos el gol y ellos el empate por un error nuestro”.

“La Serena tuvo muy pocas ocasiones y nosotros tuvimos las más claras. Merecimos más”, aseguró el estratega argentino-boliviano. Pese al empate, añadió que “se jugó bien todo el primer tiempo y parte del segundo, pero no fuimos precisos”.

Por último, Gustavo Quinteros explicó el cambio del zaguero Maximiliano Falcón en el entretiempo. “Fue por la amarilla y porque no estaba atento en algunas jugadas, protestó mucho y yo tuve miedo de que le sacaran la segunda amarilla”, concluyó.