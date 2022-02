La molestia de Cristian Paulucci por las dudas en las citaciones de Universidad Católica: “Siempre habrá jugadores importantes que queden fuera”

El técnico de Universidad Católica, Cristian Paulucci, anticipó el duelo del domingo ante Unión Española por la segunda fecha del Torneo Nacional 2022. En conferencia de prensa se expresó incómodo ante las preguntas por la ausencia de algunos futbolistas en el debut contra Coquimbo Unido.

“Son 26 futbolistas y 18 los citados. Siempre va a haber jugadores importantes que queden afuera. Si me van a preguntar todas las semanas por eso, en este plantel rico jerárquicamente siempre habrán buenos futbolistas no citados. Dependerá de los rivales”, explicó el argentino al momento de justificar que hombres como Bruno Barticciotto o Fabián Orellana no hayan sido considerados.

Respecto al “Histórico”, Cristian Paulucci planteó dónde lo ve en el esquema de Universidad Católica. “Es indudable su jerarquía. Lo veo como un extremo y lo he estado usando en pretemporada como interior, pero llegó Asad y tenemos dos jugadores por posición”, argumentó, junto con descartar que no haya tenido en cuenta a Barticciotto por una posible partida a Talleres de Córdoba, la que finalmente no se concretó.

“Nunca pensamos prestarlo porque en diciembre tomamos la decisión de traerlo. La rotación en este club no existe, acá van a jugar los que mejor están dependiendo de lo que se sacrifican y compiten por un lugar“, zanjó.

Cristian Paulucci y el duelo ante Unión Española

De cara al desafío del domingo en San Carlos de Apoquindo, el entrenador de la UC dejó en claro la cautela con la que prepara el duelo. “Nos vamos a enfrentar a un gran rival, con excelentes futbolistas y que hacen muy buenas tareas. Los conocemos, con gente joven. Será un lindo partido, táctico, donde si nosotros ponemos todo lo que sabemos poner en fase ofensiva podemos quedarnos con la victoria”, sostuvo.

En paralelo, se mantienen otras dudas en el cuadro cruzado. Una es si llegará o no Nehuén Paz, nombre del que Paulucci no quiso comentar explícitamente. “Estamos buscando un jugador más, lo vengo diciendo desde la salida de Huerta. Con ese jugador estaríamos completos”, dijo.

Tampoco aclaró si hay una decisión tomada respecto de si inscribirán o no a Luciano Aued tras sus problemas de salud en la pretemporada. “Aued está bárbaro, con nosotros, pero sus tiempos de recuperación los maneja el cuerpó técnico y no el staff técnico”, cerró.