Nehuén Paz: “Sé del interés de Universidad Católica, pero no tengo ninguna novedad”

Universidad Católica sigue enfocando su interés en el argentino Nehuén Paz como su principal alternativa para reemplazar a Valber Huerta en el plantel para la temporada 2022.

Según información de ADN Deportes, la directiva cruzada está “a detalles” de abrochar la llegada del central de 28 años y que milita en el Crotone.

Al respecto, Nehuén Paz no quiso profundizar en relación a las opciones que maneja para jugar en el fútbol chileno. “Sé del interés, pero no tengo ninguna novedad, me estoy entrenando en el club normal como siempre, mi agente no me dijo nada”, comentó a ADN Deportes.

Nehuén Paz y su historial deportivo

Ya ha jugado en cuatro clubes en Europa, con pasos por Bologna y Lecce en Italia, además del Kayserispor de Turquía. Ahora en Crotone ha sumado 13 partidos en la temporada, sin goles. Sin embargo, apenas ha jugado un minuto en el año, cuando ingresó en los descuentos para el empate ante Como el 22 de enero en la Serie B.

Universidad Católica ya suma cuatro refuerzos en el mercado de pases: Sebastián Galani, Nicolás Peranic, Yamil Asad y Cristián Cuevas. De todas formas, se mantienen con la chance de sumar un futbolista más.