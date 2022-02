Manuel López se fija un objetivo en Deportes Antofagasta: “Quiero estar entre los goleadores del torneo”

Para el Torneo Nacional 2022, Deportes Antofagasta sumó a su plantel al goleador de la Primera B en la temporada pasada: el delantero argentino Manuel López.

Junto a Deportes Copiapó, el trasandino anotó 22 goles durante el 2021 y este año es parte del plantel dirigido por Juan Domingo Tolisano.

En conversación con Los Tenores de la Tarde, el jugador se refirió al debut de los “Pumas” en el campeonato, con la derrota por la cuenta mínima ante Cobresal. “Una lástima el partido, creo que era para un empate. El fútbol no se trata de merecimientos sino que de acción. Ellos hicieron un golazo de tiro libre y ya está”, manifestó.

De todos modos, el atacante ya palpita el encuentro de este sábado ante la Universidad de Chile en Santa Laura. “Tenemos un partido muy lindo con la U. Vamos a dar lo mejor de nosotros para llevarnos los primeros tres puntos del torneo”, aseguró.

Además, Manuel López se fijó un objetivo para esta campaña junto a Deportes Antofagasta. “Tuve una muy buena temporada con Copiapó y espero repetirla. Quiero estar entre los goleadores del torneo”, apuntó.

Consultado respecto a los rumores que lo vincularon a Colo Colo, el futbolista de 26 años descartó algún contacto con el Cacique. “No me llamó nadie. A través de las redes me enteré de los rumores, pero mi teléfono no sonó. La prioridad siempre la tuvo Antofagasta porque son los dueños de mi pase. Estoy muy contento, estoy donde quiero estar”, expresó.

Por último, el delantero se refirió a la polémica liguilla de promoción, en la que Huachipato ganó la serie y mantuvo su cupo en Primera División, a pesar de haber descendido por los resultados del 2021. “Fue un momento de frustración porque hicimos un año impresionante. Si hubiésemos jugado después del partido con Temuco, no nos iba a parar nadie. Pasaron cosas que todos sabemos y se jugó un mes después. Ya pasó, nos quedó esa tristeza de no quedar en la historia del club”, finalizó.