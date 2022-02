Ronald de la Fuente: “Si no tuviera la motivación de llegar a la selección, a lo mejor estaría dedicado 100% a mis estudios”

Ronald de la Fuente, lateral de Curicó Unido, conversó con Los Tenores tras el arrollador estreno de su equipo en el Torneo Nacional 2022, donde ayer lunes golearon 4-0 a Huachipato.

“Como primer partido, a veces el ímpetu de ir al frente te hace cometer errores. Los dos tuvimos opciones de abrir el marcador y en el segundo tiempo ajustamos detalles para terminar como justos ganadores“, aseguró el jugador de 31 años, quien destacó la labor del cuerpo técnico del elenco albirrojo.

“Damián Muñoz simplificó mucho las cosas, dándonos la confianza para salir del momento difícil en que estamos. Fue un partido bueno, pero la goleada no te asegura nada. El campeonato que iniciamos será igual o más duro que el año pasado“, aseguró Ronald de la Fuente.

Los sueños de Ronald de la Fuente

Marcado por su paso en Colo Colo, donde no pudo refrendar el buen nivel que mostró años atrás en la Universidad de Concepción, se mostró autocrítico de aquel momento. “Lo que pasó en Colo Colo no es algo que yo esperaba, pero ya no me ronda en la cabeza. Estoy comprometido con Curicó y aspiro a una mejor posición en lo deportivo, quizá estar en algún microciclo en la selección”, aseguró.

“Si no tuviera la motivación de crecer deportivamente o vestir la camiseta de la selección, a lo mejor estaría dedicado 100% a mis estudios”, esgrimió el lateral izquierdo, quien hoy compatibiliza su labor deportiva con la carrera de Derecho en la Universidad de Las Américas.

“Me ayudan mucho mis compañeros. No me atrevo a sacar beneficio de ser jugador de Colo Colo con los profesores”, comentó entre risas quien ya está en el segundo año de la carrera, a la que asiste mediante clases virtuales tres veces por semana.

En ese sentido fue más allá de la cancha y reconoció como referentes en su puesto a Mauricio Aros y Jean Beausejour. “El futbolista tiene que tratar de ser una persona integral, que ayude en lo social. Gente como Beausejour han aportado mucho en eso”, cerró.