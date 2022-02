Cristian Milla, ex delantero azul: “Hay que tener carácter, sino no puedes jugar en la U”

El pasado domingo, la Universidad de Chile hizo su debut oficial en el Torneo Nacional 2022 con un sólido triunfo sobre Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, resultado que fue festejado por el pueblo azul.

Uno de ellos es Cristian Milla. El argentino ex delantero de la U anunció su retiro del fútbol profesional en los últimos días y lo hizo recordando a los azules: “me arrepiento de haberme ido de la U. Uno cuando chico es impulsivo”, fue lo primero que dijo en conversación con AS Chile.

Sobre su paso por los azules, Milla aseguró que: “me recibieron de la mejor manera. En ese momento estaba Marcelo (Salas), entonces me tocó jugar poco. En 2009 llegó Markarián, que sin ningún motivo me dijo que no me iba a tener en cuenta”, dijo.

“Fue una situación que pude dar vuelta, por que, si bien después tampoco jugué, sí estuve concentrado y citado en playoffs, entonces puedo decir que lo convencí, que se había equivocado. Después vino José (Basualdo) y él sí me quería, entonces con el repaso de los años me di cuenta que, en ese momento, tomé una mala decisión volviendo a Chacarita“, complementó el trasandino.

Con pasos por Huachipato, Cobreloa y Rangers, Cristian Milla estuvo cerca de llegar a Deportes Temuco, equipo de Marcelo Salas con quien compartió camarín en la U: “es un tipo que infunde mucho respeto, por lo que fue y por lo que es. Él me agarró cariño, yo siempre lo molestaba, lo agarraba para la joda”, dijo.

“Me acuerdo que una vez hicimos un asado en su casa, yo había llegado hace poco más de un mes y el boludo me esperó con un fernet. Yo no tenía idea que en Chile hubiese fernet. Tengo una muy buena relación con él. Después me quiso llevar a Temuco, pero por distintas cosas no se dio. Siempre me trató de maravilla”, reveló el trasandino.

Sobre la compleja temporada 2021 que vivió la U, Cristian Milla comentó que: creo que es porque no hay procesos, no se cumplen. Han cambiado técnicos cada ciertos meses, las contrataciones tampoco son las indicadas”, aseguró.

“La U es un club grande, muy grande, y más allá de que un jugador pueda tener calidad o entusiasmo para jugar ahí, también hay que tener carácter, sino no puedes jugar en la U. Y hay muchos jugadores que no están acostumbrados a ese tipo de presión”, agregó el delantero argentino.

En el cierre, volvió a lamentar su temprana salida de la Universidad de Chile: “me arrepiento. Pero lo que me deja tranquilo, más allá de los goles y la plata, es que siempre me maté dentro de la cancha. Siempre quise que hablaran bien de mí como persona (…) hoy lo que me llena de alegría es mandarle un mensaje a un compañero y que me contesté enseguida. Así me enseñaron de chico”, finalizó Cristian Milla.