La crítica de Luis Jiménez al fútbol chileno: “Los clubes ven al sector juvenil como un gasto, no como una inversión”

Luis Jiménez habló de todo en una extensa charla con Revista Tribuna Andes, en el arranque de la que será su última temporada como profesional, y estableció una dura crítica al fútbol chileno.

“Lo veo mal. Creo que por eso Católica saca tanta diferencia. Colo Colo se vio forzado a hacer este cambio y poner tantos jugadores de casa, pero si uno ve del año pasado para atrás, era Católica la que apuntaba a los jóvenes y para apuntar a los jóvenes es necesario tener un trabajo previo, con la gente que realmente esté preparada para trabajar con jóvenes y que el joven, cuando llega el primer equipo, sea un jugador del primer equipo. Cuando uno está en el primer equipo, ¡es un jugador del primer equipo! No es un Sub-20, porque por algo está entrenando en el primer equipo. Es como lo veo yo y para eso necesitas que los jugadores lleguen bien preparados, físicamente, tácticamente, psicológicamente. Los clubes ven al sector juvenil como un gasto, no como una inversión“, sostuvo el “Mago”.

En ese aspecto, Luis Jiménez aterrizó sus cuestionamientos al fútbol chileno en la realidad de Palestino. “Lo he conversado con los directivos. Les falta viajar, ir a visitar el Udinese, el Granada. No digo el Inter, el Milán, el Manchester. No, ver equipos que son parecidos a tu equipo y revisar ¿por qué funcionan? ¿Por qué tienen 40 jugadores jóvenes para vender, prestar y hacerlos madurar? Tiene que haber un motivo, no es porque se les ocurre. Eso es lo que a mí a veces me hace cansarme“, aseguró el volante de 37 años.

Luis Jiménez y la vida tras Palestino

El futbolista formado en la tienda árabe ya proyecta su futuro más allá de las canchas, aunque no demasiado lejos. “Terminé la licencia UEFA de entrenador, ya estoy viendo hacer la Pro. Hay varios técnicos que me han invitado a trabajar con ellos, como Quique Sánchez Flores”, aseguró quien también reconoció ofertas aún más concretas.

“Con Cesare Prandelli tengo una tremenda relación, ya me invitó a ser parte de su cuerpo técnico cuando me retire. Lo he pensado, la verdad es que me interesa. Me gustaría seguir en el fútbol, me gustaría aprender y un técnico como Prandelli es un entrenador importante”, comentó el “Mago”, que hasta proyectó un cuerpo técnico con César Cortés y Carlos Villanueva cuando dejen el alto rendimiento.

La influencia del fútbol italiano, donde hizo gran parte de su carrera, es marcada en él a la hora del análisis. “El fútbol italiano a mí me gusta, me gusta por la pasión que tiene, por la cultura deportiva, porque entienden el fútbol. Donde estuve siempre lo pasé bien. No sé si la palabra es suerte, pero en todos los equipos que estuve siempre jugué, nunca fui banca”, sostuvo orgulloso.

Ahí, dice, fue donde hizo su mejor fútbol. ¿Cuál fue el mejor “Mago”? “El del primer año del Inter. Los primeros cinco o seis meses anduve muy bien. En la Fiorentina también jugué muy bien. En el Cesena hice 11 goles, salí goleador del equipo, un club pequeño y que nos salvamos, si no me equivoco, dos fechas antes de terminar el campeonato, cuando todos decían estos bajan y veamos quién más baja”, argumentó.

De su paso por el Inter también sale la mayoría de quienes consideró como sus mejores compañeros. “Ibrahimovic, Figo, Zanetti, Luca Toni, que fue un tremendo goleador. “Ibra” es el top, por todo lo que lo que genera. Tener un tipo de 1,90, ágil, bueno pa’ la pelota, espectacular como compañero“, cerró.