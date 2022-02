“Soy Iron Man”: Sergio ‘Kun’ Agüero hizo una impactante revelación sobre la arritmia que padece

Hace casi dos meses Sergio ‘Kun’ Agüero confirmó su retiro del fútbol profesional debido a una arritmia que lo afectó a tal nivel que le impedía seguir en el alto rendimiento del deporte.

La dificultades se dieron el pasado 30 de octubre del 2021 en el Camp Nou cuando enfrentaba al alavés. Los problemas al corazón obligaron a ponerle fin a su gran carrera en el momento que comenzaba a escribir una nueva historia con el Barcelona.

Tras los sucedido, el ‘Kun’ se sinceró sobre los hechos, su estado de salud y su nueva vida a través de su canal de Twitch. Aseguró que “los primeros 15 días los pasé muy mal“.

Reconoció que su estancia en el hospital lo afectó bastante e incluso aún no asimilaba la gravedad de lo sucedido. En ese momento, en plena crisis, no contemplaba la opción real de colgar los botines.

“Cuando me agarra un sábado la arritmia quedo internado en el hospital. Se me aceleró el corazón un poquito y pensé que era una tontería y que se me iba a curar”, sostuvo.

“Cuando me meten en esa salita privada rara con unos monitores, te das cuenta que las cosas no van del todo bien, pero me decían que iba bien. No podían venir a verme y yo dije, ‘raro'”.

“Al día siguiente me levanto bien y pasaban las horas pero no me decían nada. No me decían ya te puedes ir a casa. Entonces llegó el médico y me dijo que me tenía que quedar una noche más“, continuó narrando el exfutbolista dejando claro que no tenía conciencia de la real gravedad.

Bajo la misma línea, contó que luego de estar internado, le comunicaron que debía ser trasladado a “un clínica privada para hacerme un chequeo más profundo“.

El corazón con chip

Luego de varios procedimientos médicos y diferentes análisis, Sergio ‘Kun’ Agüero comprendía un poco más la gravedad del problema. Su arritmia sufrida en la cancha le significó un cambio radical en su vida.

“Me pusieron un chip en el corazón. De noche tiro luces de colores, soy Iron Man. Tengo un chip que si se me acelera el corazón, le salta al médico“.

Además de contar el dato tan llamativo, detalló parte del proceso que vivió en ese momento. “Me acuesto en la camilla y el médico preparó un aguja y me pinchó en el pecho. Al rato veo que saca un cuchilla como la navajita y me dice ‘¿te duele?'”

“Me aprieta y dice ‘no corta bien’, y cambió de cuchilla, como cuando comes asado y quieres el cuchillo de sierra que es el que corta la carne bien. No me dolió. Luego empezó a meter el chip. Si siento algo, registro los síntomas y el médico me dice qué tengo que hacer”, agregó.

Revisa algunas de las declaraciones que hizo el ‘Kun’ sobre su problema al corazón y el proceso que vivió.