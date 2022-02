“Rompe las p…”: el consejo del Kun Agüero a Julián Álvarez para jugar en Manchester City

Luego de anunciar su retiro del fútbol profesional por una arritmia cardíaca, Sergio Agüero volvió a stremear en Twitch y se refirió a la llegada de su compatriota Julián Álvarez a Manchester City, donde se convirtió en el máximo goleador de la historia y una leyenda total del club inglés.

“Es muy bueno, es bueno en serio. En la Selección nos cagamos de risa. Me gusta, hay que ver de qué lo van a usar en Manchester”, comentó el “Kun” en diálogo con sus sus espectadores.

En esa línea, ex delantero del Barcelona aprovechó de aconsejar a la joven promesa de River Plate. “Julián es jugador más libre. Yo lo dejaría arriba suelto. Le diría rompe las pelotas por ahí, porque es un jugador medio inquieto. Lo veo como un media punta”, aseguró

“El tema es que el Manchester City de Pep Guardiola no usa delanteros. O sea yo jugaba ahí de pedo. Normalmente él no quería jugador con delanteros y yo no jugaba. La verdad no sé donde Julián podría encajar ahora”, agregó el argentino.

Analistas: Julián Álvarez debe presionar la salida para generar perdida de los centrales y así él poder crear sus situaciones de cara a lo generado. Agüero: Movete libre arriba. Rompé las pelotas por ahí. pic.twitter.com/t97huQaFUl — Facu López (@FaacuLopez__) February 7, 2022

La llegada de Julián Álvarez a Manchester City

En medio del cierre del mercado de invierno en Europa, los “Citizens” oficializaron el arribo de la “Araña”, una de las joyas del fútbol argentino que terminó por transformarse en la figura de River Plate.

El ex equipo del “Kun” Agüero acordó un vínculo con el delantero de 22 años hasta 2027, sin embargo, Álvarez seguirá jugando en Argentina con el elenco “Millonario” hasta junio del 2022 en calidad de préstamo.