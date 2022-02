Fabián Cerda anticipa el debut de Curicó Unido en el Campeonato Nacional: “Este plantel es competitivo”

El arquero Fabián Cerda se refirió a lo que será el debut de Curicó Unido en el Campeonato Nacional, además de hablar sobre el robo sufrido en su casa en los últimos días.

En conversación con Los Tenores de la Tarde, el guardameta analizó la temporada 2021, donde el cuadro tortero debió jugar la promoción, pero se eximió de la liguilla por el descenso administrativo de Deportes Melipilla. “El año pasado se terminó rasguñando la parte baja, quizás nos faltó tiempo con Damián Muñoz. Si hubiese asumido antes, el escenario pudo haber sido distinto. Eso se vio reflejado con los resultados que obtuvo con el mismo plantel”, manifestó.

Además, el portero destacó a los refuerzos que han llegado al elenco maulino. “Se ve que los jugadores que han llegado son importantes como futbolistas y como personas. Estoy seguro que vamos a lograr cosas que el año pasado nos propusimos y no logramos. Este plantel es competitivo”, afirmó.

Hasta el momento, los dirigidos por Damián Muñoz han oficializado los fichajes de Rodrigo Holgado, Mario Sandoval, Juan Pablo Gómez, Luis Santelices, Martín Cortés, Matías Cahais, Diego Coelho y Federico Castro.

Los curicanos debutarán este lunes 7 de febrero a las 20:30 horas ante Huachipato en La Granja, en el marco del cierre de la primera fecha. “Nos toca con el club que jugó la liguilla. No sé si estarán todos los jugadores, pero es un equipo grande. Mario Salas saca resultados y eso se vio en los partidos de promoción. Va a ser entretenido jugar contra ellos en casa”, aseguró.

Cerda habló del asalto a su casa

El pasado martes 1 de febrero, el portero de Curicó Unido Fabián Cerda publicó a través de sus redes sociales que un delincuente ingresó a su domicilio a robar. Sin embargo, gracias a la ayuda de sus vecinos, el guardameta pudo impedir el delito.

En conversación con Los Tenores de la Tarde, el arquero comentó que la situación provocó mucho miedo dentro de su hogar. “La inseguridad que generó esto a mi familia y a mí es muy grande. De a poco vamos a poder salir de esta situación. Lo importante es que en el momento que ocurrió, no había nadie en mi casa. La rapidez y la unión de los vecinos me ayudó a que el tipo no se robara nada, y también a detenerlo”, comentó.

Además, el futbolista se mostró muy crítico con las instituciones que deberían resguardar la seguridad de la ciudadanía. “Se escapó de las manos el tema de la delincuencia. La justicia no pone mano dura, en el sentido de que estos tipos a la semana ya están libres y vuelven a hacer lo mismo. ¿Qué esperan, que haya una muerte? Es lamentable la situación y le puede pasar a cualquiera”, manifestó el arquero.

“Alguien que comete un delito así tiene que ir a la cárcel y no tener beneficios. Debería haber mano firme con la delincuencia”, concluyó.