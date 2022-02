Otro confirmado más: Universidad de Chile ratificó el fichaje de Israel Poblete para la temporada 2022

Este viernes arranca oficialmente el Torneo Nacional 2022 con la primera jornada del campeonato, instancia donde la Universidad de Chile debutará visitando a Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

En ello, los azules tendrían un nuevo nombre a disposición para dicho encuentro y para el resto de temporada: Israel Poblete.

Tal como adelantamos en ADN Deportes hace algunos días, el volante se sumó a Ignacio Tapia, ambos de Huachipato, y se unieron a las filas del “romántico viajero” para la presente temporada.

“El volante Israel Poblete se convirtió en el octavo refuerzo azul para afrontar todos los desafíos del 2022!”, esgrimieron brevemente las redes sociales del conjunto universitario.

El mediocampista de 26 años defenderá su cuarta camiseta en el fútbol chileno tras pasos por Cobresal, Unión Española y Huachipato, conjunto sureño en el que estuvo las últimas dos temporadas.

De esta manera, el nuevo entrenador de los azules, Santiago Escobar, sumó su octavo refuerzo con miras a la temporada 2022, con los nombres de Ronnie Fernández, Jeisson Vargas, Felipe Seymour, Hernán Galíndez, José Marías Carrasco, Cristian Palacios, Ignacio Tapia e Israel Poblete.

ISRA YA ES DEL BULLA 🔥🤘

Este mismo miércoles, Universidad de Chile anunció el fichaje de Ignacio Tapia de cara a la temporada 2022. El ex zaguero de Huachipato llegará al cuadro azul tras la lesión de Luis Casanova, quien se perderá todo el primer semestre del torneo local.

Tras sus primeras horas como jugador de la Universidad de Chile, el defensor conversó con las redes sociales del cuadro universitario: “es un desafío muy importante, el más importante en lo que va de mi carrera hasta ahora“, esgrimió.

“Lo tomo con responsabilidad, me he preparado bien para este momento, estoy en un momento que me corresponde acá. Es algo que andaba buscando en mi carrera, creo que es un paso que tenía que dar, me motiva y lo tomo con mucha responsabilidad”, complementó el es Huachipato.