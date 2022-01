Volverá al fútbol chileno: Lucas Passerini rescindió contrato con el Cruz Azul de México

Lucas Passerini no será más jugador del Cruz Azul y dejará México tras no ser considerado para el Torneo de Clausura 2022. El delantero argentino llegó al fútbol azteca en 2020 y prácticamente no tuvo actividad en el cuadro “Cementero”.

En su última temporada disputó solo 8 partidos y marcó 2 goles. Antes, había sido cedido al Necaxa y posteriormente al Atlético San Luis debido a su escasa continuidad.

El jugador de 27 años llegó a un acuerdo con la directiva del Cruz Azul y rescindió su contrato, por lo que podrá negociar como agente libre y su destino estaría en el fútbol chileno. Tanto es así, que arribaría este sábado al país para someterse a los exámenes médicos. Y, de salir todo bien, sería el nuevo refuerzo de Unión La Calera.

De esa forma, Lucas Passerini podría sellar su regreso al balompié nacional. Esto luego de su gran paso por Palestino en 2019, donde se convirtió en el goleador de Primera División y anotó un total de 16 goles en 30 encuentros.

El cuadro de Martin Anselmi estaría buscando nuevas variantes tras la partida de Andrés Vilches y Octavio Rivero, y sumaría séptimo refuerzo para preparar su máximo desafío: la Copa Sudamericana 2022 donde deberá enfrentar a Ñublense por la primera fase del torneo.