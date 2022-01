Rodrigo de Paul acusó malas condiciones en Calama: “No andaban los aires acondicionados, no teníamos agua”

Tras vencer a Chile en Calama, una de las figuras de Argentina fue el volante Rodrigo de Paul, quien aprovechó la conferencia de prensa para denunciar malas condiciones en el hotel de concentración que se les asignó en Calama.

“No andaban los aires acondicionados, no dormimos bien, no teníamos agua. No digo si está bien o está mal, lo analizará la gente pero como jugador digo que cada selección que viene a nuestro país tratamos de hacerlos sentir cómodos y hacer valer la diferencia en la cancha”, acusó el volante del Atlético de Madrid, que entregó las claves del triunfo.

“Saber los momentos, sabíamos que sufriríamos por instantes ante una selección que necesitaba los puntos. Nos agrupamos muy bien, supimos cuando sufrir y cuando hacer daño. Todo eso lo hace un equipo. Le mandamos un beso a Buendía, a Scaloni, Macallister y Aimar, son gente que suma y les hubiese encantado estar acá”, comentó Rodrigo de Paul.

Rodrigo de Paul y la gran racha de Argentina

Con el triunfo en el norte de Chile, la Albiceleste completó 28 partidos consecutivos sin perder en distintas instancias. De hecho, no pierden desde julio del 2019, cuando cayeron en la final de la Copa América ante Brasil.

“Como grupo tenemos que tomar dimensión del partido que sacamos adelante, nos va a hacer crecer mucho de manera mental. Demostramos que tenemos hambre y que representar a la selección no es ganar sino dar el 110% pese a la altura y el gran rival que tuvimos”, aseguró el volante de 27 años.