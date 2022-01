Guarello criticó planteamiento de Lasarte y su lentitud en los cambios: “Bravo no tendría que haber jugado”

En el análisis de Los Tenores a la dura derrota de Chile frente a Argentina por las Clasificatorias a Qatar 2022, Juan Cristóbal Guarello fue crítico con el desempeño de Martín Lasarte, a la hora de plantear un esquema que hiciera frente a la complejidad de este encuentro, en altura y con jugadores sin estar en su máxima capacidad, especialmente Claudio Bravo.

De hecho, el Tenor Fundador reiteró que “Argentina no te llegó” y que hizo su juego de siempre, “arropadita, tranquila y con el balón a ras de piso”. Además, sentenció que “con 22 puntos no entras”.

“Es más, los dos goles fueron responsabilidad de Bravo, quien no tendría que haber jugado. Estaba lento, al parecer con una pubalgia, no tenía rechazo”, sostuvo Guarello sobre el capitán de la Roja.

Además, en el primer gol, “la volada no es de Bravo, es muy lenta, casi no tiene tracción cuando vuela“, indicó el comentarista deportivo. “Es de un arquero que no se puede mover. Bravo apenas está lesionado, se tiene que tirar al suelo y esperar a que entre Cortés. Lamentablemente no se hizo, le diste la oportunidad a que Argentina te ganara el partido“.

Guarello contra Lasarte: “Lenta la respuesta de la banca”

Acerca del resto del plantel y en líneas generales, Juan Cristóbal Guarello afirmó que “con el marcador en contra, Chile cuándo tuvo el control del partido. Porque Argentina fue retrocediendo paulatinamente en la medida que fue sintiendo el desgaste de la altura. Brereton no se cansó, terminó muy parado“.

“Lenta la respuesta de la banca”, añadió el Tenor. “A mí me parece que cuando estás 2-1 abajo… yo con un 1-0 ya hubiera metido a un lateral-lateral. Pero con el 2-1 se imponía que entrara inmediatamente Isla. Tienes que hacer de inmediato el cambio, tienes que jugar distinto”.

Y allí es donde apuntó directamente al director técnico. “Hay una cosa que tiene Lasarte, que se demora muchísimo en resolver cuando el partido no está yendo por donde él quiere. Vargas tiene que haber salido mucho antes, si Vargas no estaba jugando, no tocaba la pelota. Entonces al final a Argentina se le facilitó mucho la pelota, porque o hacían circular la pelota o esperaban”, sostuvo.