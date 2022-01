Javier Castrilli le llamó la atención a los árbitros chilenos: “Ustedes no son monigotes, jerarquicen la actividad”

Este miércoles, el presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Javier Castrilli, dictó una charla de líneamientos generales para los jueces chilenos. La instancia fue tanto para los referís, como para jugadores, cuerpos técnicos y medios de comunicación.

El rendimiento de los silbantes en el fútbol chileno ha sido constantemente cuestionado, y fue uno de los puntos que marcó la salida de Jorge Osorio del cargo que hoy ocupa el argentino. Castrilli preside la comisión desde septiembre de 2021.

En la charla realizada esta jornada, el trasandino entregó algunas indicaciones a los árbitros para su accionar en los partidos. Una de las instrucciones que dio el argentino fue para que los jueces sancionen las simulaciones por parte de los futbolistas. “No queremos que se sigan obteniendo ventajas antideportivas desleales con estas prácticas. Terminemos con la impunidad. Cuando los árbitros no cumplen con esto estamos generando una injusticia”, expuso.

Por otro lado, Castrilli hizo referencia a las jugadas en las que un jugador agarra a un rival dentro del área. El exárbitro declaró que los jueces deben sancionar faltas por estas acciones, independiente si es penal o una falta ofensiva.

Más instrucciones de Javier Castrilli a los árbitros

Otra de las indicaciones dadas por el argentino, tiene relación con el comportamiento de los entrenadores en la cancha. El presidente de la comisión aseguró que cualquier reclamo en forma violenta por parte de los estrategas debe ser sancionado con un expulsión. El lanzamiento de una botella al piso es meritorio de tarjeta roja para los técnicos, según las palabras de Castrilli.

Además, el argentino incentivó a los jueces para que se hagan respetar dentro del campo de juego. “No se dejen basurear ni por un jugador ni por un director técnico. Ustedes no son monigotes, no son arlequines, jerarquicen la actividad”, le manifestó a los árbitros.

La actividad contó con la presencia de algunos protagonistas del fútbol chileno. José María Buljubasich, Patricio Graff, César Bravo, Alexis Martín Arias asistieron virtualmente a la charla dictada por Javier Castrilli para los árbitros nacionales.

El Campeonato Nacional 2022 arrancará el próximo 6 de febrero y en la ANFP esperan que el rendimiento de los jueces mejore respecto a la temporada pasada.