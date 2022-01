Sierralta tiene nuevo DT: El histórico Roy Hodgson fue presentado como técnico del Watford

Durante la jornada de este martes, el Watford de Francisco Sierralta presentó a su nuevo DT tras la destitución de italiano Claudio Ranieri este lunes. Se trata del histórico Roy Hodgson, quien a sus 74 años vuelve a la Premier League y se convertirá en el técnico más longevo del torneo.

Los “Hornets” serán el séptimo equipo del experimentado entrenador en Inglaterra, tras su paso por el Bristol City, el Blackburn Rovers, el Liverpool, el West Bromwich Albion, el Fulham y el Crystal Palace.

Además, entre muchos otros equipos a lo largo de su trayectoria, ha dirigido a la selección de Inglaterra, a la selección de Suiza y al Inter de Milán. El inglés lideró a los “Tres Leones” durante cuatro años, donde disputó la Eurocopa 2012, la Copa Mundial 2014 y la Eurocopa 2016.

En tanto, en la Premier League llevó al Fulham a su mejor rendimiento y logró la clasificación a la Europa League 2010, donde los “Cottagers” eliminaron a Juventus, Wolfsburgo y perdieron la final ante el Atlético de Madrid.

We are delighted to confirm the appointment of Roy Hodgson as the club's manager.

Welcome to Watford, Roy!

— Watford Football Club (@WatfordFC) January 25, 2022