Emiliano Vecchio se vacunará contra el covid-19 “por amor a Rosario Central”

Emiliano Vecchio, capitán y reconocido hincha de Rosario Central, aseguró públicamente que se vacunará contra el covid-19 para no perjudicar al conjunto “Canalla”. Ello, ya que en caso de no estar vacunado no podrá participar de las competencias organizadas por la AFA.

El ex mediocampista de Unión Española y Colo Colo, ha expresado su rechazo frente a las vacunas contra la enfermedad, sin embargo, su afecto por el conjunto argentino lo llevó a tomar otra decisión.

“Central está por encima de todos y de todo, el amor por este club está por encima de mi ideología. Vamos todos juntos por este sueño hermoso. Vamos Central”, escribió el jugador de 33 años a través de sus redes sociales.

Cabe recordar que Emiliano Vecchio dio positivo por coronavirus a comienzos de año. A pesar de no contar con la vacuna, el “Topo” transitó la enfermedad sin inconvenientes y pudo regresar a los entrenamientos en Argentina.

El reglamento de la AFA

Hace unos días la Asociación del Fútbol Argentino emitió un comunicado en el que pedían a los jugadores, miembros del cuerpo técnico y árbitros, que completaran su esquema de vacunación para poder participar en los torneos organizados por el organismo.

“De conformidad con el acuerdo alcanzado entre la AFA y FAA, se insta para que todos/as los/las futbolistas, integrantes de cuerpos técnicos y árbitros cuenten como mínimo con dos dosis de vacunación contra el Covid-19”, explica uno de los documentos del ente rector del fútbol trasandino.