Caso cerrado: Universidad de Chile descarta la llegada de Federico Lértora

Universidad de Chile finalmente no contratará al mediocampista argentino Federico Lértora. Luego de haber alcanzado un acuerdo con el jugador, las negociaciones entre los azules y Colón de Santa Fe no llegaron a buen puerto y el jugador no vendrá al fútbol chileno.

Tras varias jornadas de incertidumbre por la llegada del futbolista de 31 años, los directivos del cuadro laico decidieron no continuar con las gestiones para fichar al argentino, según información de ADN Deportes.

Esto, debido a las complicadas negociaciones con el elenco santafesino, que esperaba recibir más dinero por el jugador. La oferta de Universidad de Chile fue de 500 mil dólares por el pase, sin embargo, los “sabaleros” solicitaban 800 mil dólares por Federico Lértora. “Por poquita moneda no se irá nadie “, fueron las declaraciones del técnico de Colón, Julio César Falcioni.

La diferencia en los montos se suma a la molestia del presidente del cuadro argentino José Néstor Vignotti, quien no consideró adecuada la negociación entre los azules y el representante del jugador, Christian Bragarnik. De esta manera, tras dos semanas de conversaciones, el cuadro laico dio por finalizadas las negociaciones para contar con el volante argentino.

Las otras opciones que maneja la “U”

Universidad de Chile necesita reforzar urgentemente su mediocampo. Tras la caída del fichaje de Federico Lértora, los azules ya trabajan en la contratación de un volante central.

Según información de ADN Deportes, los azules ahora buscarán contratar al mediocampista argentino Emmanuel Ojeda. El jugador 24 años, actualmente en Rosario Central, sería la prioridad para el cuerpo técnico de Santiago Escobar. Al igual que Federico Lértora, Ojeda también es representado por el argentino Christian Bragarnik.

En caso de no concretarse su arribo, el cuadro laico buscará fichar a Leonel Picco, futbolista de 23 años que juega en Arsenal de Sarandí. Así, la Universidad de Chile sigue en la conformación de su plantel para la temporada 2022, donde esperan no repetir la nefasta campaña del torneo pasado.